Межрегиональная школьная конференция пройдет в Музее Победы

Межрегиональная конференция, посвященная героям Великой Отечественной войны и современности, пройдет в Музее Победы 10 апреля. Об этом во вторник, 9 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

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Встреча пройдет в ходе работы выставки «Герои прошлого и нашего времени». Участниками станут ученики из Корочанской школы-интерната, школы № 20 Белгородской области и московской школы № 1000.

Учащиеся из Москвы и Белгородской области расскажут о раритетах из своих школьных музеев, а также о людях, которым они принадлежали. Кроме того, после конференции белгородские школьники представят литературно-музыкальную композицию «Славный путь 89-й».

В Музее Победы с 10 апреля в рамках экспозиции «Герои прошлого и нашего времени» начнется цикл просветительских мероприятий. Всего в течение двух недель состоится более 20 занятий, которые подготовили участники программы «Школьный музей Победы». Это мастер-классы, театральные постановки, круглые столы и многое другое.

В Ржевском филиале Музея Победы — музее «Ставка Сталина» — стартует викторина «Космическое путешествие», посвященная Дню космонавтики. В ходе мероприятия участники будут разгадывать различные загадки и ребусы о первых космонавтах России — Юрии Гагарине, Валентине Терешковой, Алексее Леонове и других.