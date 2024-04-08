Центры ментального здоровья откроются в Москве

Два пилотных центра ментального здоровья запустят в Москве в ближайшие месяцы. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

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Заммэра отметила, что в центрах горожане смогут получить комплексную психолого-психотерапевтическую помощь. Если проект понравится москвичам, то тогда его сделают базовым, а потом сформируют сеть на территории всего города.

Ракова добавила, что в центрах также граждане смогут пройти диагностику и получить помощь при стрессе и посттравматических синдромах.

Ранее сообщалось, что почти у половины россиян с начала прошлого года ухудшилось состояние ментального здоровья. Как рассказали аналитики, главной причиной беспокойства у респондентов являются проблемы с самореализацией (61,2%), общественно-политическая ситуация (57%), состояние ментального здоровья (50,6%) и физического (43,2%).