Москвичи могут принять участие в опросе о поезде будущего в метро

Жители Москвы могут принять участие в опросе "Каким вы видите поезд будущего?". Его запустили столичный метрополитен и "Москва 24".

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Отдать свой голос можно в Telegram-канале Дептранса столицы до 16 апреля.

"Каждый сможет предложить свои идеи: как еще повысить комфорт в поездах следующих моделей и какие сервисы там нужны", – отметила заместитель начальника московского метро Юлия Темникова.

Главный редактор "Москвы 24" Дмитрий Щугорев уточнил, что предложенные гражданами идеи будут использовать при моделировании обновленного состава "Москва-2030".

"Вообще эта история в мире если не уникальная, то редкая. Когда создание столь сложного инновационного продукта начинается с того, что вопрос: "Каким вы видите поезд будущего?" – задают не только дизайнеру и разработчику, как это обычно бывает в автомобильном и авиационном бизнесе, а каждому москвичу", - подчеркнул он.

В феврале директор Передовых инженерных школ Олег Покусаев до этого говорил, что Москва продолжает улучшать закупаемый подвижной состав для метрополитена — в столице учитывают как пожелания пассажиров, так и сотрудников метро, работа над внедрением новых улучшений идет постоянно.