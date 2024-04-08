Собянин рассказал о ходе строительства станции «Потапово»

8 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Потапово», реставрации Дворца культуры завода «Серп и Молот» и применении технологий искусственного интеллекта.

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Станция метро «Потапово» станет 27-й на Сокольнической линии. По словам главы города, с ее открытием многие жители поселения Сосенского смогут добираться до метро пешком и будут экономить в пути до 40 минут в день.

— Улучшится транспортное обслуживание еще двух поселений ТиНАО — Воскресенского и Щербинки, а также района Южное Бутово, — отметил он.

Строительство станции «Потапово» уже вышло на финишную прямую.

— Возводим ее по новой технологии — это будет первая отапливаемая наземная станция в столичном метро, — рассказал Сергей Собянин. — Сейчас идет монтаж металлоконструкций и облицовка фасада здания, большая часть которого будет сделана из стекла.

Мэр уточнил, что все работы завершат до конца года.

Создаем точку притяжения

Начинается реставрация Дворца культуры завода «Серп и Молот». Как сообщил Сергей Собянин, этот объект культурного наследия регионального значения на Волочаевской улице построен в начале ХХ века по проекту архитектора Игнатия Милиниса, но за время своего существования неоднократно реконструировался.

— При проектировании реставраторы использовали комплексный подход и решили восстановить ценные элементы разных периодов, — рассказал мэр.

Сейчас этот известный Дворец культуры состоит из двух строений, соединенных между собой переходом.

— В первом предстоит раскрыть ранее заложенные оконные и дверные проемы, демонтировать позднюю цементную штукатурку, отреставрировать декоративные элементы. Внутри воссоздадут историческую планировку, а фасадам вернут исходный цвет, — поделился планами реставрации глава города.

Помимо этого, в интерьерах второго строения и перехода специалисты решили сохранить облицовку стен и колонн из мрамора и туфа, полы из мраморных плит, а также фрагменты деревянных поручней лестниц, оставшихся со времен строительства ДК.

— После реставрации «Серп и Молот» превратится в артквартал и станет настоящей точкой притяжения, — отметил Сергей Собянин.

Полномасштабные работы начнутся в ближайшее время.

Технологии в помощь врачам

Также мэр Москвы рассказал о применении технологий искусственного интеллекта в медицине. Он сообщил, что с помощью голосового ввода, для которого используется обычная гарнитура или специальный микрофон, заполнено уже больше 400 тысяч протоколов.

— Технология распознавания речи позволяет надиктовывать описание лучевого исследования. Это существенно экономит время врачей, — пояснил Сергей Собянин принцип работы системы.

Глава города подчеркнул, что Москва одной из первых в мире начала внедрять искусственный интеллект в сферу здравоохранения.

— Сегодня используются технологии «компьютерного зрения» — для анализа медицинских изображений. За четыре года нейросетями проанализировано свыше 12 миллионов лучевых исследований, — уточнил Сергей Собянин.

КСТАТИ

Сергей Собянин сообщил, что продукция столичного производства востребована на ключевых объектах города. В качестве примера он привел московскую компанию, которая установила больше 8,5 тысячи своих светильников и стадионные прожекторы во Дворце тенниса в «Лужниках». Мэр добавил, что промышленникам сегодня доступно свыше 20 мер поддержки.