Отопление в Москве убавили до минимума

Из-за потепления специалисты ПАО "МОЭК" перевели на минимальные параметры работы московскую систему теплоснабжения, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

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По его словам, на сегодняшний день температура теплоносителя составляет 75–77 градусов – это минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов.

Однако межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления, отметил заммэра, так как происходят большие колебания температуры: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Кроме того, если окна здания выходят на солнечную сторону, то люди ощущают избыток тепла.

Тем не менее глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что решение о завершении отопительного сезона в столице будет принято в соответствии с погодными условиями.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что июньское тепло придет в Москву на следующей неделе, с 8 по 14 апреля. По его словам, ночью 8-го числа в столице будет не ниже 4–9 градусов, а днем, несмотря на небольшие дожди, температура воздуха достигнет от 15 до 20 градусов. А на следующий день, во вторник, они будут в районе 20 градусов, несмотря на грозы и ливни.