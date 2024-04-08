В Москве растет потребление отечественных продуктов

Российские производители практически полностью обеспечивают спрос жителей столицы на молоко, сахар, подсолнечное масло и хлеб.

© Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Более 80 процентов продуктов питания в рационе жителей столицы приходится на товары отечественных производителей. Ежегодно в Москве потребляется свыше 12 миллионов тонн продовольствия. В месяц это около 90 тысяч тонн овощей, 68 тысяч тонн фруктов и ягод, 89 тысяч тонн мяса, 40 тысяч тонн молока и 27 тысяч тонн рыбы.

«За 10 лет доля российской продукции в общем объеме потребления города увеличилась на 15 процентных пунктов — с 69 до 84 процентов. Например, фермеры и предприятия страны практически полностью обеспечивают спрос москвичей на молоко, сахар, подсолнечное масло и хлеб», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Доля отечественного мяса и мясных продуктов на столичном рынке за десятилетие выросла с 56 до 94 процентов, рыбы и консервов — с 60 до 80 процентов, молочной продукции — с 68 до 85 процентов, овощей — с 59 до 72 процентов.

«Сегодня продовольственные товары в Москву привозят более чем из 80 регионов России. Половина поставок приходится на Центральный федеральный округ», — уточнила заммэра.

Например, зерно пшеницы поступает в мегаполис из 20 субъектов страны, в том числе из Тульской, Оренбургской, Саратовской, Челябинской и Тюменской областей, Красноярского и Алтайского края.

Среди основных поставщиков говядины — Брянская, Воронежская, Пензенская, Московская, Астраханская и Волгоградская области, свинины — Липецкая, Курская, Смоленская и Тамбовская области, куриного мяса — Калужская, Ленинградская и Тверская области, молочной продукции — Республика Татарстан, Московская и Рязанская области.

Овощи, фрукты и ягоды столица закупает у производителей из Краснодарского и Ставропольского края, Волгоградской, Астраханской, Ростовской и Липецкой областей, Республики Дагестан, Республики Крым и Кабардино-Балкарии.

С 2013 года на московском рынке стало вдвое больше мяса из Калужской, Тульской и Орловской областей. В 23 раза выросли объемы рыбной продукции из Хабаровского края, в восемь раз — с Камчатки. Поставки сливочного масла из Воронежской области выросли в 28 раз, из Саратовской — в 19 раз, из Владимирской — в девять раз.

В пять раз чаще, чем раньше, в магазинах можно найти молоко из Брянской области, в 3,5 раза — из Московской, почти в два раза увеличилось количество молочной продукции из Удмуртии. В четыре раза больше сыра теперь поставляют из Адыгеи, в три раза — из Волгоградской области.

По словам Натальи Сергуниной, для знакомства горожан с разнообразием отечественных продуктов Москва предлагает новые торговые и гастрономические форматы. Например, в столице проводят региональные ярмарки и тематические фестивали, а рестораны все чаще включают в меню блюда из продуктов российских производителей.