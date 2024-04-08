Собянин сообщил о начале реставрации дворца культуры завода «Серп и Молот»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о начале реставрации дворца культуры завода «Серп и Молот».

«Объект культурного наследия регионального значения на ул. Волочаевская построен в начале ХХ века по проекту архитектора Игнатия Милиниса, но за время своего существования неоднократно реконструировался. При проектировании реставраторы использовали комплексный подход и решили восстановить ценные элементы разных периодов. <...> Полномасштабные работы планируем начать с наступлением тепла», – написал мэр.

Собянин отметил, что дворец культуры состоит из двух строений, соединенных переходом. В первом предстоит раскрыть ранее заложенные оконные и дверные проемы, демонтировать позднюю цементную штукатурку, отреставрировать декоративные элементы. Внутри будет воссоздана историческая планировка, а фасадам вернут исходный цвет. В интерьерах второго строения и перехода, по словам Собянина, принято решение сохранить облицовку стен и колонн из мрамора и туфа, полы из мраморных плит, а также фрагменты деревянных поручней лестниц, оставшихся со времен строительства ДК.