Свыше 20 занятий для школьников пройдет в Музее Победы в ближайшие две недели

В Музее Победы с 10 апреля в рамках экспозиции «Герои прошлого и нашего времени» начнется цикл просветительских мероприятий. Об этом в понедельник, 8 апреля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе учреждения.

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Мероприятия посвящены событиям 1941–1945 годов, героям Великой Отечественной войны, спецоперации, а также освоению космического пространства. Весь цикл лекций ориентирован на школьную аудиторию.

— Всего в течение двух недель состоится более 20 занятий, которые подготовили участники программы «Школьный музей Победы»... Это мастер-классы, театральные постановки, круглые столы и многое другое, — подчеркнули в пресс-службе Музея Победы.

Некоторые мероприятия для учащихся школ будут проходить в творческом формате.

В Ржевском филиале Музея Победы — музее «Ставка Сталина» — стартует викторина «Космическое путешествие», посвященная Дню космонавтики. В ходе мероприятия участники будут разгадывать различные загадки и ребусы о первых космонавтах России — Юрии Гагарине, Валентине Терешковой, Алексее Леонове и других.

В преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей, в Красногорском филиале Музея Победы состоится открытие выставки «Шталаг XVIII D. 5000 шагов в бессмертие». Экспозиция откроется 10 апреля и расскажет историю концлагеря, который изначально был предназначен для содержания пленных солдат и офицеров западной союзнической коалиции.