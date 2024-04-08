Стартовала регистрация на экскурсии проекта "Открой#Моспром"

Открылась регистрация на участие в экскурсиях по столичным предприятиям в рамках второго сезона проекта "Открой#Моспром", сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы

"Участники смогут узнать, как создаются самолеты Ил, как специалисты готовят спутники к запуску на космодроме Байконур и как изготавливается шоколад и хлебобулочные изделия на одних из старейших фабрик страны", – пишут на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на Овчинского.

По его словам, организаторы проведут свыше 130 экскурсий и 65 мастер-классов. Все желающие смогут узнать больше о московской промышленности.

Как отмечается, участники посетят музей авиации и лабораторию комплексных прочностных испытаний, где осуществляется имитация полетных нагрузок на натурном образце самолета Ил-76ТД.

Экскурсанты также ознакомятся с историей Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева. Участники посмотрят мультимедийный фильм о проектах, в которых предприятие принимало участие.

Уточняется, что на сайте проекта доступны все выпуски онлайн-экскурсий. Можно посмотреть, как изготавливает банкоматы компания "САГА Технологии" или разрабатывают и производят микроэлектронику на предприятии "Ангстрем".

Ранее руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова рассказала, что в Москве стартовал прием заявок на 11-й конкурс "Бюджет для граждан". Принять участие в нем могут москвичи всех возрастов и профессий.