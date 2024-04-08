Расписание поездов на МЦД-1 изменится 10 апреля

Расписание электропоездов на Савеловском и Белорусском направлении МЦД-1 изменится 10 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

© пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ограничения продлятся с 00:40 до 10:40 среды, 10-го числа. В этот момент специалисты будут менять стрелочный перевод на станции Катуар дальнего пригорода Савеловского направления железной дороги. Из-за этого будет закрыт путь на Москву на участке между Лобней и Икшей, поэтому поезда проследуют лишь по пути в область.

Кроме того, на указанных направлениях МЦД-1 будут увеличены интервалы движения, в том числе в утренние пиковые часы. Ожидается, что промежутки между прибытием электропоездов могут составлять до 15 минут. Часть поездов проследуют только от и до Савеловского и Белорусского вокзалов, также изменения затронут расписание "Аэроэкспрессов".

На территории дальнего пригорода Савеловского направления в это время отменят часть поездов, а часть проследует только от и до Лобни. Интервалы движения могут увеличить до 1 часа. В пресс-службе Дептранса предложили пользоваться автобусом № 1195 от станции "Ховрино", который отправляется каждые 10 минут.

Ранее стало известно, что расписание также изменится на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги. В частности, с 11 по 26 апреля, отменят некоторые электропоезда ну участках от Москвы до Твери и до Конаково.