Московский трамвай отметил свое 125-летие

Свой 125-летний юбилей московский трамвай отметил необычным парадом. Ретровагоны, которые москвичи по традиции видят раз в году, прокатились в минувшую субботу по неожиданному маршруту - от транспортного депо им. И.В. Русакова до улицы Лесной. Такой путь был выбран не случайно - именно здесь более 150 лет назад было создано депо для конок, со временем преобразованное в трамвайное, а уже в советское время - в троллейбусное. Трамваи же по Лесной пошли лишь в 90-е годы прошлого века.

В необычной колонне катили дореволюционный трамвай типа Ф, то есть "Фонарный" с деревянным кузовом, следом - чуть помоложе, угловатая "коробочка"... Глядя на этих ветеранов, невольно вспоминались строчки из песни Булата Окуджавы о московском трамвае: " Раскрасавец 20-х годов, позабывший про старость и раны, он и нынче, представьте, готов нам служить неустанно"... На площади Тверской Заставы я познакомился с двумя друзьями - Александром Ольховским из Санкт-Петербурга и москвичом Георгием Шахбазяном. Оба выпускники Московского автомеханического института, трамваи для них - не просто средство передвижения, а огромный пласт нашей культуры, истории и страны, и их личной жизни.

"Студентами мы учились проектировать, и то, что увидели сегодня, было и нашими дипломными работами, - вспоминает Георгий Шахбазян. - Трамвай - комфортабельный транспорт во все времена, его главное достоинство - отсутствие пробок на дороге. Помню, как в молодости мы заходили в вагон, опускали в кассу трехкопеечную монету, а открутив билет, внимательно изучали его шестизначный номер. Если сумма первых трех цифр была равна сумме последних трех, значит, билет попался счастливый, его нужно скатать и съесть, и тогда любое желание должно было исполниться". "Я много ездил по стране, - вспоминает и Александр Ольховский. - Помню деревянные трамваи в Орджоникидзе - нынешнем Владикавказе с их лавочками вдоль и поручнями, которые висели бубликом. В стройотряде работал на строительстве КАМАЗа. Наш ремонтно-строительный завод был вынесен далеко за Набережные Челны. И вот едем мы по полю, среди высокой травы, и вдруг навстречу - трамвай... Удивительное ощущение, но оказалось, это было лучшим средством доставки на завод".

С гордостью друзья оценили, что в нашей стране в машиностроении сохранилась своя конструкторская школа. Раньше перед производителями трамваев стояла одна задача: чтобы долго ходили, были ремонтопригодными. Сейчас же и Александру, и Георгию очень нравятся современные московские трамваи: низкопольные, с платформой для колясочников, USB-розетками.