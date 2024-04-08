Синоптик спрогнозировал наступление фенологической весны

С началом новой недели в Москве наступит фенологическая весна. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковец.

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«В выходные, в тылу циклона, посвежеет, не обойдется без очаговых осадков. В сумерках плюс 5–10 градусов, в светлое время до плюс 10–15 градусов. Несмотря на понижение показаний термометров, температурный режим все равно будет на 2–3 градуса превышать норму. С 7 апреля встречают настоящую весну в день Благовещенья. Считается, что с этого дня зима, если окончательно еще и не уходит, то признает свое поражение. Так и будет! Средняя температура воздуха теперь станет стабильно превышать отметку в плюс 5 градусов, а значит, активно начнет пробуждаться природа, и наступит так называемая «фенологическая» весна, которая, кстати, по климату как раз и приходится на 8 апреля», – написал Тишковец.

Синоптик также сообщил, что в Центральной России закончился период похолодания и ночных заморозков. В понедельник ожидается теплый сектор циклона, который принесет атлантическое тепло с температурой на 6-8 градусов выше нормы. Ночью в Москве будет не ниже плюс 4-9 градусов, а днем температура повысится до плюс 15-20 градусов. Во вторник ожидается такая же теплая погода, столбики термометров достигнут 20 градусов, вечером возможны грозы.

Среда порадует настоящим июньским теплом, дневная температура поднимется до плюс 18-23 градусов. В четверг ожидаются дожди и грозы, ночью будет плюс 9-14 градусов, а после полудня температура поднимется до плюс 17-22 градусов. В пятницу снова наступит ясная погода, ночью будет плюс 3-8 градусов, а днем столбики термометров покажут плюс 12-17 градусов.