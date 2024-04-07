Около 6,5 тыс. человек приняли участие в забеге «Апрель» в Москве

Около 6,5 тыс. человек приняли участие в забеге «Апрель», участники традиционно собрались на территории олимпийского комплекса «Лужники». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба Бегового сообщества.

«Первые после зимы 5 км, 6,5 тыс. участников и весенняя столица – 7 апреля в Москве прошел забег «Апрель», первый шоссейный старт от команды Бегового сообщества. Участники традиционно собрались на территории олимпийского комплекса «Лужники», чтобы вместе встретить беговую весну и отметить начало шоссейного сезона», – говорится в сообщении.

Отмечается, что к ним присоединились и участники Студенческого кубка БС – в воскресенье прошел III этап соревнований. Около 30 команд столичных вузов попробовали свои силы в забеге на 5 км по шоссе. Победителем третьего этапа стала команда МГУ имени Ломоносова, набравшая 1 тыс. 656 баллов. Всего по результатом трех этапов лидируют МГУ имени Ломоносова. Сейчас в их копилке всего 14 тыс. 320 баллов. Однако впереди команды ждет еще два этапа – кросс и соревнования на стадионе.

Среди участников забега «Апрель» победителем стал Максим Кузнецов, преодолев 5 км за 14 минут 15 секунд и обновив рекорд соревнований среди мужчин впервые с 2017 года. Предыдущий рекорд принадлежал Ринасу Ахмадееву и составлял 14 минут 23 секунд. А среди женщин первой к финишу пришла Анна Бойнова с результатом 16 минут 33 секунд. Победители получили кубки, подарки от партнеров и денежные вознаграждения. Общий призовой фонд в этом году составил 120 тыс. руб. А всех участников на финише забега традиционно ждали памятные значки, которые пополнили их коллекции спортивных трофеев.

Забег «Апрель» проводится в столице с 2013 года и до 2017 года носил название «Первый забег». За 10 лет старт вырос до большого городского праздника, став символичным началом беговой весны и шоссейного сезона. В первые выходные апреля на улицы города вышли не только любители бега, но и зрители. Этот год не стал исключением: к забегу «Апрель» вновь присоединились сотни болельщиков, чтобы поддержать участников и вдохновить их на новые спортивные достижения. Особенно это важно для тех, кто только решил начать свою беговую историю и приехал на официальный старт впервые.

Следующими стартами от команды Бегового сообщества станут кроссы «Быстрый пес» и «Лисья гора». Они пройдут в Битцевском лесу 13 и 14 апреля соответственно. Бегунов и зрителей ждут насыщенные выходные на свежем воздухе, классический кросс, праздник дружбы, а также улыбки и теплые объятия. В субботу участники пробегут 2 км в компании хвостатых друзей. А в воскресенье – посоревнуются на дистанциях от 2 км до 8 км, а также смогут разделить эмоции с беговыми друзьями и пробежать эстафету 4х1 км. Помимо этого, в рамках кроссов также пройдет IV этап СКБС: 13 апреля участники попробуют свои силы в забеге по пересеченной местности на дистанциях 4 км и 6 км, а также в командной эстафете 4х1 км.