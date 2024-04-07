Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в воскресенье, 7 апреля, поделилась кадрами с участием панды Катюши, которая развлекает сама себя, выполняя трюки на деревянных перекладинах в своем вольере.

— Самая любимая полочка в бамбуковом лесу, — подписала публикацию гендиректор.

На предоставленных кадрах подросшая панда сначала неспешно ворочается на брусьях перекладин из толстых бревен, словно проводя разминку, а затем начинает демонстрировать чудеса эквилибристики, вставая то на задние лапы, то на голову, то на передние лапы.

Акулова также рассказывала, что мама Катюши отказалась играть, поэтому теперь малышке-панде приходится самостоятельно устраивать свой досуг. Вопреки стараниям Диндин, Катюша никак не успокаивается. Зверек носится по вольеру и исследует деревянные конструкции.

Также гендиректор зоосада опубликовала ролик, на котором малышка-панда пытается справиться с кусочком моркови своей мамы. От усердия она даже меняет позы и углы укуса относительно твердого овоща.