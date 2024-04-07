Что изменилось в правилах аренды электросамокатов и велосипедов в Москве

Прокат электросамокатов и велосипедов вернулся в столицу с наступлением тепла. В этом сезоне для пользователей сервисов аренды подготовили ряд нововведений, которые повысят безопасность поездок.

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Сервис аренды электросамокатов в Москве развивается очень активно. Прошлый год показал: жители и гости города совершили на арендованных самокатах больше 64 миллионов поездок.

— Для нас важно, чтобы этот востребованный вид транспорта оставался безопасным для всех участников дорожного движения. Поэтому в этом сезоне вместе с ЦОДД, Госавтоинспекцией и операторами аренды мы продолжим работать над повышением безопасности поездок, — отметила руководитель проектов новой мобильности Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Полина Стасюк.

Специальные нововведения

В прошлом году для самокатов были официально введены отдельные Правила дорожного движения (ПДД), что обязало водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) к их соблюдению. Так, пользователи электросамокатов несут ответственность за нарушение ПДД аналогично велосипедистам.

— Если есть велосипедная дорожка, то нужно ехать по ней. А вот когда велоинфраструктуры нет, есть два варианта: СИМ до 35 килограммов должен двигаться по тротуару. Если пешеходной зоны нет, то можно ехать по обочине, а если нет и ее — по правому краю дороги, — рассказали в одном из сервисов проката.

Самокат весом больше 35 килограммов обязан ехать по обочине, а если ее нет, то по правому краю дороги. Но тут важно учесть, что у технического средства должны быть фара, звонок, тормоза, а также светоотражатели.

— Прокатные самокаты предназначены для взрослых и предполагают индивидуальные поездки: детям на них ездить нельзя ни в качестве водителей, ни в качестве пассажиров, — добавили в сервисе проката.

Действуют также ограничения скорости — ехать можно не выше 25 километров в час, а на дворовых территориях — не выше 20 километров в час. На «зебре» нужно спешиваться.

Главное — безопасность

Чтобы сезон прошел безопасно, Департамент транспорта ввел важные дополнения в работе сервисов проката.

Первое — на самокатах появились специальные номера. Ими оснащены все арендные электросамокаты и велосипеды. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос контроля за электровелосипедами курьеров. Полина Стасюк прокомментировала видео и фотографии с заклеенными номерами, появившиеся в интернете в первые дни запуска сезона проката.

— Номера можно заклеить, но по факту это бессмысленно. У самокатов есть телематика, за ними ведется контроль. Это не «серая» зона — все должны это понимать, — сказала она.

Второе — нарушения отслеживают камеры ЦОДД. Они установлены на участках с высокой плотностью поездок. За нарушения сервисы будут блокировать пользователей.