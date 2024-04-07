Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в воскресенье, 7 апреля, поделилась кадрами с методичной возней сурикатов, которые исследуют новую игрушку.

— Мотивация от наших сурикатов на будущую рабочую неделю: за любое дело нужно браться бодро и энергично, и тогда результат гарантирован, — подписала публикацию гендиректор.

Акулова отметила, что чем бы сурикаты ни занимались — играми, поиском еды, наблюдением за посетителями, — они все делают с усердием и удовольствием, тем самым вдохновляя и заряжая хорошим настроением.

Недавно столичный зоопарк сообщил, что в уличные вольеры выпустили и сурикатов. В пресс-службе зоосада уточнили, что на улице теперь достаточно тепло, поэтому зверьки не замерзнут. На кадрах видно, как сурикаты толпой выбегают из своей норы и начинают исследовать улицу, встречая первых посетителей зоосада.

Подопечных Московского зоопарка уже начали выпускать в открытые вольеры. Так, в связи с потеплением из помещений в вольеры перевели пеликанов. Теперь птицы будут жить у открытого пруда.