Открылись даты для бракосочетания на Московской канатной дороге

В столице открылись даты для заключения брака на Московской канатной дороге на Воробьевых горах. Об этом сообщили в Telegram-канале городского управления ЗАГС.

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«Вас ждет незабываемая регистрация брака на современной Московской канатной дороге, расположенной по адресу улица Косыгина, дом 28. Бракосочетания проходят в элегантной лаунж-зоне "Байкал"», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подать заявление и забронировать желаемую дату можно очно во Дворце бракосочетания №4 с 5 апреля. Оставить заявление онлайн можно будет с 6 апреля.

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