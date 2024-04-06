Собянин сообщил, где в столице появятся новые пешеходные переходы

Пять дополнительных переходов появятся в столице в этом году. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— В мае планируем достроить объект в створе Ереванской улицы, который пройдет под путями Курского направления МЦД-2. Он свяжет жилую застройку с рекреационной зоной музея-заповедника «Царицыно», — отметил глава города.

Он также добавил, что этим летом будут закончены три сооружения в Новой Москве. Все они появятся вдоль строящейся подъездной дороги к будущей школе в Троицке. Через них можно будет попасть от учреждения к жилым кварталам, остановкам городского транспорта со стороны Октябрьского проспекта и вблизи улицы Полковника Милиции Курочкина.

Новость дополняется.