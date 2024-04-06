Собянин: в честь 125-летия трамвая по Москве проедут исторические вагоны

Московскому трамваю исполнилось 125 лет. Торжественный запуск движения этого вида транспорта состоялся в столице 6 апреля 1899 года, а уже на следующий день им стали пользоваться первые пассажиры. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

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«В честь юбилея сегодня на Лесной улице парадной колонной проедут трамваи разных поколений, а на площади Тверская Застава пройдет выставка исторических вагонов и автомобилей», — написал Мэр Москвы.

Трамвай стал первым городским рельсовым транспортом на улицах столицы. Теперь по будням на нем совершают в среднем более 600 тысяч поездок.

Еще 10 лет назад по столице курсировали вагоны прошлого поколения с высоким полом и входом в первую дверь через турникет. Они ехали в одном потоке с автомобилями и могли задерживаться из-за дорожно-транспортных происшествий.

Сегодня Москва задает тренды развития сети городского рельсового транспорта и ее инфраструктуры для всей страны. С 2017 года в город поставили более 500 современных составов отечественного производства.

К настоящему времени трамвайный парк обновлен уже на 95 процентов. А к 2030 году город планирует закупить еще 200 вагонов последнего поколения. В результате в столице будут ходить только низкопольные составы.

Кроме того, продолжается модернизация путей — их обособляют от автомобильных дорог. А трамвайные остановки теперь обустраивают с приподнятыми платформами.