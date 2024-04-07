Рунет встретил тридцатый день рождения ожиданием роста

Накануне 30-летнего юбилея Рунета глава Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев рассказал "РГ" о том, с какими результатами российский сегмент Сети отмечает праздник, как отразились геополитические изменения на его работопособности и стоит ли пользователям опасаться новых сбоев, таких, как случился в начале 2024 года.

Андрей Александрович, давайте начнем с цифр: сколько сейчас сайтов и доменов в национальных доменных зонах и как можно оценить динамику по зонам .RU и .РФ?

Андрей Воробьев: На сегодняшний день в российской национальной зоне .RU зарегистрировано более 5,5 млн доменных имен, и это самый высокий показатель за всю ее 30-летнюю историю. В прошлом году доменная зона выросла на 10,3% и заняла 5 место в мировом рейтинге национальных доменов.

В кириллической доменной зоне .РФ сейчас зарегистрировано более 778 тыс. доменов - за 2023 год она выросла на рекордные 13,7% и вошла в топ интернационализированных национальных доменов верхнего уровня, а также сохранила первое место среди всех кириллических доменных зон.

Таким образом, прошлый год был чрезвычайно успешным как для доменной индустрии, так и для всего Рунета. И мы подошли к его юбилею с ожиданием дальнейшего роста.

Как изменилось отношение россиян к иностранным и международным доменам, таким как .COM?

Андрей Воробьев: С 2022 года многие российские компании и проекты перешли из других доменных зон, в первую очередь, из зоны .COM, в зоны .RU и .РФ. Этому способствовали как сложности с оплатой международных доменов у западных регистраторов, так и отказ некоторых зарубежных хостеров, например, GoDaddy, и даже целых доменных зон от работы с российскими клиентами.

Кроме того, сегодня российские зоны более безопасны для пользователей - Координационный центр и компетентные организации ведут активную борьбу с фишингом, и по скорости блокировки мошеннических ресурсов Рунет занимает первое место в мире.

В начале 2022 года была очень популярна блокировка доступа к нашим сайтам из-за пределов России и наоборот. Как это сказалось на связности сети и ресурсов и какова ситуация сегодня?

Андрей Воробьев: Блокировка зарубежных сайтов, не выполняющих требования российского законодательства, действительно, имеет место. Что касается запрета доступа к российским ресурсам, то он применяется только на Украине, а также в странах Восточной Европы, но в отношении ряда российских СМИ. В целом ни те, ни другие меры не повлияли на связность сети, однако в прошлые годы отдельные мероприятия, например, попытка блокировки облака AWS несколько лет назад, вызывали неожиданные проблемы в работе российских сайтов и приложений.

Сейчас эти "болевые точки" известны, и регулятор учитывает их при принятии решений об ограничении доступа. Кроме того, за последний год большинство российских компаний перешло на использование локальных облачных сервисов, что также повысило надежность работы их информационных ресурсов.

Как сегодня выстроено взаимодействие нашего сегмента сети и глобального сообщества? Есть ли коммуникация, совместные активности?

Андрей Воробьев: Коммуникация с мировым интернет-сообществом и организациями, отвечающими за управление интернетом, и не прекращалась. Мы активно участвуем в работе международных организаций и сообществ, делимся опытом и рассказываем о российских проектах на международных конференциях. С начала 2024 года эксперты Координационного центра приняли участие в конференции Азиатско-Тихоокеанской ассоциации доменов верхнего уровня в Индии, 79 конференции сообщества ICANN в Пуэрто-Рико и региональной конференции "Universal Acceptance Day" в Сербии.

В силу санкций присутствуют проблемы при оплате взносов нашей страны в международные организации, однако их руководство с пониманием относится к этой ситуации. Более того, руководство, например, ICANN активно выступало и выступает против введения в отношении России каких-либо санкций, затрагивающих функционирование и связность как Рунета, так и интернета в целом.

Рунет потрясла авария в начале года из-за проблем с DNSSEC. Какие выводы были сделаны из этой истории? Управленческие и технические?

Андрей Воробьев: нужно отметить, что никого, кроме СМИ, эта авария не потрясла, тем более что вся она, от появления первых признаков проблем до полной ликвидации последствий, заняла чуть более полутора часов. Однако Рунет должен работать без перебоев, и мы приняли все меры, чтобы подобный инцидент не повторился. Изменена процедура обновления ключей DNSSEC и добавлены дополнительные уровни проверки правильности их функционирования.

За последние несколько лет как изменилась структура и инфраструктура Рунета? Стала ли она сложнее? И стала ли она прозрачнее для нас?

Андрей Воробьев: инфраструктура Рунета изменилась, став, в первую очередь, надежнее. Введена в строй национальная система доменных имен (НСДИ), которая дублирует корневые серверы DNS и обеспечивает работу российского сегмента сети в случае отключения от основного интернета. Появились национальные удостоверяющие центры, выдающие независимые от западных цепочек доверия SSL-сертификаты. Изменилась маршрутизация трафика на уровне операторов - теперь большая часть данных между удаленными регионами идет по российским каналам, а не "вокруг света", как раньше.

Все больше людей в последние годы пользуются VPN. Как этот тип трафика влияет на загруженность инфраструктуры Сети?

Андрей Воробьев: По большому счету, VPN никак не влияет на загрузку сети. В теории, его использование удваивает трафик, который сначала направляется на VPN-сервер, а затем к целевому сайту, однако на практике доля такого трафика в общем объеме, даже с учетом "даркнета", не превышает нескольких процентов, а сами VPN-серверы размещены в облаках, имеющих гигантскую полосу подключения. Некоторые сложности возникают при попытках заблокировать VPN-подключения: это вызывает рост нагрузки на оборудование операторов и, в результате, общее падение пропускной способности.

Как изменится интернет в ближайшие годы? Станет ли он более сегментарным?

Андрей Воробьев: Да, вероятнее всего, фрагментация интернета усилится. Интернет уже стал критически важной средой для любого развитого государства, которое вынуждено защищать не только доступ к сети, но и свои экономические интересы, культуру и образ жизни внутри нее. При этом рост политических противоречий между странами не позволяет выработать общие стандарты поведения и бизнеса в сети и обеспечить следование им всеми находящимися в киберпространстве. В результате, практически все страны вынуждены защищать собственное понимание интернета ограничением доступа для тех, кто ему не следует.

Рунету 30 лет - в какой точке он сегодня находится? Это рост, спад, стагнация? И какие перспективы? За счет чего мы можем развиваться?

Андрей Воробьев: Именно в Рунете сейчас происходит бурный рост, связанный с реинтеграцией множества проектов, ранее направленных на западный рынок, а также импортозамещением. Общемировой интернет также растет, но меньшими темпами.

Вероятно, что рост российского сегмента сети в числе реализуемых проектов и обороте электронного коммерции продолжится, как минимум, в течение еще нескольких лет, так как ниш, возникших с уходом западных компаний, еще множество. Но развитие Рунета зависит и будет зависеть от общего состояния экономики, а также мер, стимулирующих инвестиции в IT-отрасль.

В целом, рост доменного пространства как лакмусовая бумага отражает общее развитие интернет-экономики, и мы ожидаем продолжения позитивной динамики роста национальных доменных зон.