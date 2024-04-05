В метро Москвы заменили 14 тысяч светильников с начала года

В Московском метрополитене заменили 14 тыс. светильников с начала года, а также около девяти тысяч ламп и более 19 км кабельных линий.

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Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Состояние электросетей напрямую влияет на работоспособность всех систем метрополитена», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, стабильное функционирование эскалаторов и бесперебойное движение поездов, вентиляция и освещение, турникеты и автоматы по продаже билетов — всё это работает только при надёжном электропитании.

«Поэтому регулярная замена кабеля позволяет повысить безопасность поездок и качество обслуживания пассажиров», — добавил Ликсутов.

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