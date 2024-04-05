Собянин открыл северный вестибюль городского вокзала «Москва-Сити» МЦД-4

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 5 апреля, открыл северный вестибюль с пешеходным переходом городского вокзала «Москва-Сити» на МЦД-4.

— «Сити» — крупнейший деловой центр нашей страны. (...) И, конечно, для эффективной работы этого огромного транспортного комплекса нужны современные вокзалы, которые интегрированы в различные виды транспорта. Один из таких вокзалов – это на новом диаметре МЦД-4. И сегодня мы запускаем вторую очередь этого вокзала – северный вестибюль, — объявил глава города.

По его словам, новый вестибюль на 40 процентов увеличит число пассажиров на вокзале, который соединит Пресненский район. Собянин уточнил, что на данный момент район разрознен на две части. Он также напомнил, что на территории «Москва-Сити» построят еще две станции метро.

Заместитель генерального директора РЖД Олег Тони добавил, что единый терминал вместо станции и отдельного перехода для пассажиров сделан впервые, передает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, строительство городского вокзала Щербинка МЦД-2 близится к завершению. На станции появятся крытые переходы, эскалаторы, а для маломобильных жителей и родителей с детскими колясками — лифты.

22 марта мэр Москвы рассказал, что специалисты закончили несколько ключевых объектов в рамках проекта городского вокзала Шелепиха. В ходе работ реконструировали существующий железнодорожный путепровод и построили автомобильный путепровод, а также привели в порядок улично-дорожную сеть.