Социальная карта москвича: что она дает и как оформить?

Жители Москвы могут получить социальную карту москвича — пластиковую карточку, дающую право на множество льгот и скидок в разных заведениях и магазинах столицы, а также на проезд в общественном транспорте. О том, кому она положена, какие преференции дает и как ее получить, рассказывает «Лента.ру».

Что такое социальная карта москвича

Социальная карта москвича — это карточка из пластика, дающая возможность некоторым категориям жителей столицы пользоваться городскими услугами, а также получать скидки в части магазинов. Размер и перечень льгот зависит от того, кому принадлежит эта карта.

Соцкарта москвича выглядит как банковская карта: она точно так же имеет указанный на лицевой стороне срок действия, номер из 16 цифр, на ней латиницей написано имя владельца

Могут ли ее получить не москвичи

Чтобы получить и использовать соцкарту, не обязательно родиться в столице. Есть ряд категорий людей, которые прописаны и живут не в Москве, но могут использовать карту москвича. Например, это студенты-очники или школьники, которые поступили в столичные учебные заведения.

Кто может получить

Официальный документ установил ряд жителей Москвы, которые могут получить соцкарту.

Пенсионеры и предпенсионеры

Пенсионерами в России в 2024 году считаются женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63. А предпенсионеры — женщины с 55 лет, мужчины — с 60. Соцкарту выдадут только тем пенсионерам, которые зарегистрированы в Москве и не получают больше никаких других льгот.

Льготники

Социальную карту москвича также могут получить разного рода льготники, имеющие прописку в Москве. К ним относятся:

почетные доноры Москвы, живущие в столице; ветераны боевых действий; Герои СССР и России; обладатели Орденов славы разных степеней; герои труда России и СССР; кавалеры Орденов трудовой славы всех степеней.

Многодетные родители и дети из таких семей

Согласно постановлению правительства Москвы, получить и использовать соцкарту могут москвичи — многодетные родители, но только до момента, когда их младший ребенок не станет совершеннолетним. Дети из многодетных семей также имеют такое право — пока им не исполнится 18 лет.

Однако, возможно, что в будущем условия действия соцкарты для семей, в которых три ребенка или больше, изменятся. Дело в том, что в январе 2024 года президент России подписал указ, в котором обозначил, какая семья отныне считается многодетной и какие льготы может получить. Документ упразднил правило о том, что семья теряет статус многодетной, когда старшие дети вырастают и несовершеннолетних в семье становится меньше трех.

Дети без родителей

Пункт касается не только детей-сирот из детских домов Москвы, но и детей, оставшихся без попечения. Эти категории имеют существенные отличия. Сироты — это дети, родителей которых уже нет в живых (одного или обоих). Ребенок, оставшийся без попечения родителей — тот, чьи родители живы, но сидят в тюрьме либо лишены родительских прав. Также к этой категории относят тех детей, от которых родители отказались: например, оставили в роддоме или больнице.

Приемные родители

Приемные родители детей-сирот и опекуны, которые прописаны в Москве, могут также получить и использовать соцкарту и ее льготы. Разница между этими категориями тоже есть: опекуны — те, кто берет ребенка в семью на определенный срок, а приемные родители забирают его к себе навсегда.

Получатели не относящихся к льготам выплат на детей

К этой категории относятся, например, беременные москвички, которые встали на учет в одну из столичных женских консультаций и получают выплаты по беременности и родам. Важное условие — прикрепиться к столичной консультации, в том числе ради получения соцкарты, можно до середины второго триместра беременности (до 20-й недели).

Школьники и студенты

Любой школьник или дошкольник Москвы старше семи лет может получить соцкарту москвича. А студенты колледжей и вузов — только при условии обучения на дневном отделении, то есть очно. При этом неважно, является ли студент коренным москвичом или зарегистрирован в другой области (или даже в другой стране).

Инвалиды

К этой категории относятся и взрослые, и дети, имеющие нарушения здоровья. Оформить карту москвича они могут, только если прописаны в столице. Кроме того, получить карту москвича могут родители детей-инвалидов — для этого им тоже нужно иметь постоянную регистрацию в Москве.

Получатели жилищных субсидий

В этом пункте речь идет о москвичах, которые получают жилищные субсидии или стоят на учете в Городском центре жилищных субсидий. Например, это люди без работы или нуждающиеся. Чтобы оформить соцкарту, они должны получить официальную бумагу от Депгоримущества Москвы о том, что им положена субсидия.

Как получить карту москвича

Оформить соцкарту москвича можно, подав заявление на сайте mos.ru. Но для этого на портале сперва нужно зарегистрироваться.

Как подать заявление на соцкарту:

загрузите фото в формате .jpeg — оно может быть электронным или оцифрованным; укажите льготную категорию и при необходимости загрузите скан документа, подтверждающего льготу, — например, пенсионного или студенческого удостоверения; выберите тип транспортного приложения; выберите центр «Мои документы», в котором заберете готовую карту.

Что такое тип транспортного приложения Есть два варианта транспортного приложения — ЕМЛПБ и ЭК. ЕМЛПБ — это Единый месячный льготный проездной билет. Он положен льготникам. А ЭК — электронный кошелек. Его может пополнять любой пассажир и расплачиваться им в общественном транспорте. Например, электронный кошелек привязан к карте «Тройка».

За детей младше 14 лет заявление должен подавать один из родителей или законный представитель. Дети от 14 и до 17 лет (включительно) могут заполнить заявление сами или попросить родителей. Совершеннолетние же должны подавать его самостоятельно: действовать через представителей могут лишь люди старше 18 лет, признанные ограниченно дееспособными или недееспособными.

После подачи ваше заявление проверят и вынесут решение о выдаче или отказе в карте. Уведомление о готовности появится в личном кабинете на портале mos.ru.

Карта будет готова в течение 30 календарных дней

Кто может забрать готовую карту москвича

Чтобы получить карту, ее владелец должен предоставить сотруднику центра госуслуг паспорт или другой документ, подтверждающий личность. Также могут потребовать документ, который доказывает право на льготу, но только если его скан нужно было отправить при подаче заявления.

Получить соцкарту москвича за вас может и другой человек. Для этого ему необходимо предоставить нотариально заверенную доверенность, свой паспорт, а также копии ваших документов.

Дошкольники, а также учащиеся школ и колледжей карту москвича могут получить в учебном заведении. В таком случае им нужно будет подтвердить, что карта у них на руках

Подтвердить получение можно в личном кабинете на портале mos.ru. На это дается 90 дней.

Кто может пользоваться картой москвича

Пользоваться социальной картой москвича может только тот, кому она принадлежит — проще говоря, тот, чье имя на ней указано. При этом держателю карты необходимо носить с собой документы, подтверждающие право пользоваться ею. Например, студенческий билет, удостоверение многодетной семьи или пенсионное удостоверение.

Единственное исключение — люди, сопровождающие инвалида первой группы или ребенка-инвалида. Они могут пройти по карте москвича вместе с инвалидом

Преимущества карты

Скидки на проезд в общественном транспорте

Держатели соцкарты в зависимости от категорий могут получить льготы или даже право бесплатно ездить в общественном транспорте столицы. Речь идет не только о метро, автобусах и трамваях, но и о проезде по МЦД (в зоне «Центральная»). Действие распространяется и на электрички, идущие из столицы в Московскую область и обратно.

Кому положен бесплатный проезд

Детям из многодетных семей и их родителям Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также их опекунам и приемным родителям Детям-инвалидам, их родителям и сопровождающим таких детей Опекунам и приемным родителям Пенсионерам и предпенсионерам Ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда Почетным донорам

Полный список категорий доступен на сайте mos.ru.

Обратите внимание: получатели городских мер социальной поддержки имеют право на бесплатный проезд только в том случае, если они не решили отказаться от такой возможности в пользу ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Если льготник ранее написал такое заявление, ему придется платить за билеты во время поездок.

Чтобы бесплатно ездить в общественном транспорте Москвы, нужно иметь постоянную прописку в столице

Кому положен льготный проезд

Право льготного проезда по соцкарте москвича имеют школьники, студенты колледжей и вузов, обучающиеся очно, а также аспиранты и ординаторы.

Пользоваться общественным транспортом бесплатно они не могут, но социальная карта дает им право на скидки на билеты. Например, в электричках можно ездить за полцены, а абонемент на месяц с правом проезда в метро, на МЦД и МЦК в 2024 году обойдется в 510 рублей.

Для всех остальных владельцев карты проезд будет платным. Но ею можно пользоваться как обычной картой «Тройка» — нужно лишь ее пополнять

Карта москвича как полис ОМС

Соцкартой можно пользоваться как полисом обязательного медицинского страхования (ОМС). Любая больница или поликлиника обязаны принять держателя соцкарты москвича, если он предъявляет ее вместо полиса ОМС.

Для того чтобы пользоваться картой москвича как полисом, нужно указать его номер при оформлении соцкарты. Впоследствии во время записи к врачу, можно указывать как номер полиса, так и номер социальной карты.

Как записаться к врачу с помощью карты москвича? Записаться к врачу по соцкарте можно в терминалах прямо в поликлиниках Москвы. Для этого на экране выберите вариант «Карта москвича» и поднесите карту к считывателю, чтобы лазерный луч ее распознал. Далее нажмите «Записаться на прием» и выберите необходимого врача.

Обратите внимание: использовать соцкарту москвича как полис ОМС можно только при условии, если ваш полноценный полис зарегистрирован в одной из столичных страховых. Если в других регионах, даже в Московской области, полис придется переоформить.

Соцкарта москвича как банковская карта

Получая социальную карту москвича в 2024 году, вы уже не сможете использовать ее для начисления пособий или ученических выплат. Это работает только с картами, выданными до 1 апреля 2022 года. Они продолжат выполнять такую функцию до того момента, пока срок действия, указанный на лицевой стороне, не истечет.

Скидки по социальной карте москвича

Программа соцкарты является партнерской во многих магазинах и аптеках Москвы. Это значит, что при предъявлении карты можно получить скидки на оплату товаров и услуг. Сейчас в программу входят свыше 8,5 тысячи торговых точек.

Финансовый советник, руководитель консалтинговой компании «БИА Финанс» Инна Банайтене в беседе с «Лентой.ру» рассказывает: «По карте москвича можно получать скидки до 30 процентов в тысячах предприятий, находящихся в Москве и Московской области. Это достаточно распространенное явление, и я, например, как многодетная мама, имеющая социальную карту, могу прийти практически в любой магазин или в каждое второе заведение и получить скидку. Это могут быть и химчистки, ремонты обуви, и продуктовые магазины, и магазины одежды».

Карта москвича как пропуск

Студенты и школьники — держатели соцкарты москвича — могут использовать ее как пропуск в школу или колледж. Также ею можно платить за завтраки и обеды в школьной столовой.

А еще по социальной карте москвича можно ходить в музеи (причем детям — бесплатно) и использовать ее как читательский билет в библиотеках.

«Музеи и театры Москвы и еще довольно много культурных заведений предоставляют скидки по карте москвича. Также можно получить единый читательский билет и ходить в библиотеки — абсолютно бесплатно, в том числе и с детьми», — рассказала Инна Банайтене.

Бесплатные занятия в «Московском долголетии»

Пенсионеры также могут ходить на занятия «Московского долголетия» по соцкарте.

Что такое «Московское долголетие» «Московское долголетие» — это программа, благодаря которой столичные пенсионеры могут найти новые увлечения или заняться поддержкой здоровья вместе с единомышленниками. Например, вместе заниматься скандинавской ходьбой или гимнастикой, играть в шахматы или осваивать компьютер. Причем занятия ведут и онлайн, и офлайн.

Право на социальное такси

Многодетные семьи и инвалиды Москвы, у которых есть социальная карта, имеют право вызывать так называемое социальное такси. Эта служба может возить их в школы, поликлиники и больницы, а также в музеи, на спортивные арены, в театры и цирки. Однако для этого также надо подать заявление и документы в московское отделение Всероссийского общества инвалидов, либо в ГУП «Мосгортранс» или в сервисный центр «Московский транспорт».

После этого заказывать социальное такси можно по номеру телефона, письмом на электронную почту или через мобильное приложение «Социальное такси».

Могут ли отказать в выдаче социальной карты

Даже если вы подали заявление дистанционно и указали все документы, вам может прийти отказ. Инна Банайтене объяснила, что это может произойти по разным причинам. Например:

если подтверждающие документы не приложены; если скан очень замыленный и на нем сложно что-то разобрать.

«Если вам отказали в выдаче соцкарты — это не значит, что решение окончательное. Нужно привести документы в порядок и подать заявление еще раз», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

Что делать, если карта москвича утеряна

Запомните, какой орган выдал вам социальную карту москвича — туда можно будет обратиться и заблокировать ее, чтобы случайный прохожий не мог ей завладеть и воспользоваться.