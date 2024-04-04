Московский зоопарк рассказал о «скальпелях» у рыбы-хирурга

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в четверг, 4 апреля, рассказала о наличии у рыбы-хирурга «скальпелей» на хвосте.

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— Свое название эта рыба получила из-за острых шипов, которые находятся у нее на хвостовом стебле. Когда рыба спокойна, эти шипы прижаты к телу. Когда же хирург злится или обороняется, он разводит в стороны свои «скальпели», ускоряется и стремится к объекту угрозы, чтобы нанести ему серьезные порезы, — рассказала гендиректор.

В семействе рыб-хирургов 82 вида, отметила Акулова, при этом пять из них содержится в коллекции Экзотариума. Столичные рыбы-хирурги довольно мирные, привыкшие ко всем манипуляциям, которые специалисты с ними проводят в аквариуме.

В природе хирурги могут жить парно, некоторые ведут одиночный образ жизни, но чаще всего они собираются в стайки. Причем, иногда даже во многовидовые. Гендиректор столичного зоосада указала, что что хирурги любят объединяться, например, с рыбами-бабочками.

Несмотря на склонность хирургов к агрессии, они растительноядные и питаются водорослями. На коралловом рифе, где чаще всего обитает этот вид, рыбы являются своего рода садовниками: когда водоросли сильно разрастаются и мешают кораллам, хирурги их выедают, написала Акулова в своем Telegram-канале.

Кроме того, Акулова рассказала, что ежедневный уход помогает копытам зебр Греви из Московского зоопарка выглядеть блестящими и красивыми.

В свою очередь кипер Московского зоопарка Александра Домбровская поделилась трогательной историей о спасении тюлененка по имени Бруни, который родился в прошлом году.