Электросуда и развитие метро: как изменится московский транспорт к 2030 году

В Москве до 2030 года появятся три новые линии метро и 48 станций рельсового каркаса, а поезда между Москвой и областными центрами, а также крупнейшими городами Центральной России будут курсировать до шести раз чаще. Об этом сообщили «Ведомости».

Как отмечается, мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге представил программу развития транспортной системы столицы до 2030 года. Она состоит из шести частей. Мэр напомнил, что Москва является динамично развивающимся мегаполисом, население которого растет и через шесть-семь лет в Московской агломерации будет проживать примерно 23 млн человек. Таким образом нагрузка на транспортную систему будет увеличиваться, что ставит перед городскими властями новые задачи.

«Один из приоритетов – развитие рельсового каркаса – метро, Московских центральных диаметров (МЦД) и городского трамвая. До 2030 года в Москве появятся три новые линии метро и 48 станций рельсового каркаса. К этому же сроку тактовое движение поездов планируется организовать на всем Центральном транспортном узле. Поезда, связывающие Москву с областными центрами и крупнейшими городами Центральной России, будут ходить до шести раз чаще. Количество московских городских вокзалов вырастет до 125», – говорится в сообщении.

Кроме того, планируется реализовать проект высокоскоростной магистрали ВСМ-1 «Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург», что позволит сократить время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом с четырех часов пяти минут до двух часов 15 минут.

Еще будет продолжено обновление подвижного состава. Уже в 2024 году на линии метро выйдет состав новой серии «Москва-2024», а до 2030 года планируется разработать новую модификацию поездов метро с элементами беспилотного управления. Так, вагоны будут оснащены USB-разъемами, зарядками, LCD-дисплеями. Также отличительной чертой новых поездов станут обновленный дизайн и повышенный уровень комфорта для граждан, в том числе для маломобильных.

При этом на Московских центральных диаметрах появятся обновленные поезда «Иволга 4.0» – первый городской электропоезд с тремя дверями в промежуточных вагонах.

Еще одним приоритетом развития транспортной системы Москвы является модернизация электробусов. Как рассказал Собянин, данный вид транспорта в будущем получит увеличенный запас хода. Посадочных мест в электробусах станет больше, а управление будет развиваться также в сторону беспилотного. «Планируем, что к 2030 году современный и комфортный подвижной состав будет составлять 100% парка городских электробусов и трамваев, 100% поездов МЦД и 95% вагонов метро», – подчеркнул Собянин в своем блоге.

Что касается электромобилей в целом, то сегодня они составляют лишь 0,2% от всего автопарка города. Однако, согласно программе развития транспортной системы, эта цифра должна увеличиться до 7%. Так, для этого в Москве будет создана развитая сеть зарядных станций, а к 2030 году их будет около 30 тыс.

Помимо этого, большим событием для Москвы в 2023 году стало возрождение регулярного речного транспорта. На сегодняшний день в столице есть два маршрута по Москве-реке, а к 2030 году их станет семь. При этом число поездок тоже увеличится – с 3,5 тыс. до 24,3 тыс. Сам речной флот столицы также будет обновляться – дизельные суда заменят на электрические.

Как уточняется, развитие современного такси и каршеринга продолжится и в ближайшем будущем. По словам Собянина, автопарк каршеринга вырастет с 33 тыс. до 40 тыс. единиц, а такси – с 70 тыс. до 80 тыс.

Кроме того, использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как велосипеды и самокаты, будет упорядочено в целях безопасности пешеходов и курьеров, а количество поездок в сутки с использованием СИМ вырастет с 350 тыс. до 750 тыс. к 2030 году. «В рамках проектов благоустройства сложившихся городских кварталов и строительства новых жилых и общественных комплексов особое внимание уделим улучшению пешей доступности транспортных объектов – станций рельсового каркаса и остановок наземного городского пассажирского транспорта», – отметил Собянин.

Поясняется, что миллионы пассажиров каждый день перемещаются в едином транспортном пространстве Москвы и Подмосковья, а четыре диаметра наземного метро обеспечивают бесшовную связь между столицей и Московской областью с помощью единых тарифов и средств оплаты поездок, интеграции с метро и Московским центральным кольцом (МЦК).

Мэр Москвы рассказал, что 140 км выделенных полос в Подмосковье позволили серьезно улучшить перевозки пассажиров на смежных маршрутах наземного транспорта. При этом целью на 2030 год Собянин назвал создание системы комфортного подвоза пассажиров к станциям рельсового каркаса. Так, планируется обустроить около 150 тыс. мест на парковках в Москве и области, чтобы автомобилисты могли бесплатно оставлять там свой транспорт и пересаживаться на метро и диаметры. Еще мэр столицы пообещал распространять практику бесплатных пересадок с одного вида транспорта на другой.

В целом, система оплаты проезда будет модернизирована и в ней все чаще будут применяться технологии искусственного интеллекта. Речь идет, например, об оплате по биометрии. Стоит отметить, что нейросеть имеют куда больший масштаб применения. Уже было сказано о развитии беспилотного вождения. К этому прибавится динамическое перераспределение транспорта на отдельных маршрутах. Таким образом, нейросети смогут оценивать ожидаемый пассажиропоток на конкретных участках. Целью здесь является сокращение времени ожидания на остановках. То есть тот или иной вид транспорта будет подъезжать к пассажирам в зависимости от их запроса.

«Реализация нашей Транспортной программы сделает поездки еще быстрее, комфортнее и безопаснее. Улучшит экологию Москвы», – заключил Собянин.