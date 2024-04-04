Собянин и Патрушев объявили о начале комплексной реконструкции Московского ипподрома

Московский центральный ипподром, за судьбу которого еще год назад так волновались жители столицы, уже в 2026 году откроется в обновленном виде. И будет он, как и прежде, главным конноспортивным центром России. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального начала работ по комплексной реконструкции, старт которым глава города дал вместе с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

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- Московскому центральному ипподрому исполняется 190 лет, он старейший в стране, - сказал Сергей Собянин. - Но инфраструктура его морально и физически устарела. По сути дела, мы видим разрушающееся здание, непригодное для конных соревнований. Президентом было принято решение возродить ипподром. Вместе с министерством сельского хозяйства мы приступаем к работам.

Мэр пояснил, что речь идет о полной реставрации главного здания, спортивной зоны, строительстве конюшен для тысячи лошадей.

"Это будет ипподром мирового уровня, отвечающий самым современным стандартам", - подчеркнул он.

Все основные работы, по словам Собянина, будут завершены в 2026 году: "Чтобы как можно скорее запустить сюда любителей конных соревнований и чтобы они вернулись в родной дом".

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев поблагодарил Собянина за принятое ими совместное решение о реконструкции ипподрома. Он напомнил, что на крупнейшем в Европе московском ипподроме впервые в мире проводились рысистые бега, у него свои большие традиции.

"И то, что он скоро приобретет совсем другой облик, это большое серьезное дело, которое даст толчок развитию конного спорта в России", - подчеркнул министр. И заключил: "Нет сомнения в том, что здесь продолжатся испытания лошадей, и ни в коем случае это не будет декоративный ипподром. И, я очень надеюсь, что и с точки зрения организации больших культурных мероприятий, он займет в столице свое место".

За год, прошедший после того, как ипподром закрылся, а большая часть лошадей временно выехала в Раменское коневодческое хозяйство, для его обновления уже многое сделано.

"Снесены все старые, ветхие постройки, проведены архитектурные, геодезические изыскания, то есть выполнено все, что требовалось для подготовительного периода, - рассказал "РГ" главный инженер Центрального Московского ипподрома Дмитрий Алексеев. - Сейчас начинается основной цикл работ".

Что же изменится на этой территории площадью 40 гектаров в самом центре Москвы, застроить которую жилыми домами было так много охотников?

"Для лошадей построят по мировым стандартам новые дорожки - с правильными уклонами на виражах и одинаковой ширины, что делает их более безопасными с точки зрения травматизма, - поделился подробностями Дмитрий Алексеев. - Их будет, как и прежде, четыре: скаковая призовая, беговая призовая и две тренировочные. Впервые будет благоустроено и пространство внутри скакового и бегового кругов - здесь появятся шатровая зона финиша - дополнительная площадка для зрителей и площадка для проведения различных культурных и спортивных мероприятий. Пройти к ним можно будет по пешеходному тоннелю. Свой тоннель будет и для лошадей - по нему они будут выходить на бега и скачки и возвращаться в конюшни, причем, два потока пересекаться не будут.

Построят для коней и новую ветклинику - как для лечения и ухода за своими животными, так и любыми другими. В оснащенной самым современным оборудованием лечебнице здесь можно будет сделать КТ, МРТ и даже любую сложную полостную операцию.

На месте устаревших конюшен появится современный конный двор, в котором предусмотрены отдельные конюшни как для скаковых, так и для беговых лошадей. Денники в них, как убедились журналисты, размером примерно со стандартную спальню в современном жилом доме: 4,5х3,5 метра. Материалы для них и оборудование - лучшие поилки, кормушки - владельцам лошадей и любителям конного спорта еще предстоит выбрать - для лучшей наглядности сейчас оборудован шоурум с различными возможными вариантами. Но уже известно, что общая площадь инфраструктуры для животных и обслуживающего их персонала увеличится в полтора раза - до 52 тысяч квадратных метров.

Главное здание ипподрома было построено в 1889 году и приобрело нынешний облик во время реконструкции в 1955 году под руководством архитектора Ивана Жолтовского. Сейчас это памятник регионального значения. В нем сохранится в том же виде исторический ресторан на 150 мест, а музей конного спорта расширится в шесть раз. Для любителей делать ставки откроются четыре зала тотализатора вместо прежних двух. Вдвое увеличится и вместимость основной зрительской трибуны - до 2165 мест.

"Самый трудный для нас вопрос - как вписать в историческое здание современные инженерные коммуникации, но мы, конечно же, решим и его", - сказал Дмитрий Алексеев.

И еще одно приятное новшество: ипподром будет всегда открыт для посетителей, которые захотят просто прогуляться по его променаду, полюбоваться лошадями во время тренировки, посидеть в кафе в этом красивом месте.