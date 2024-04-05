Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в пятницу, 5 апреля, поделилась кадрами с самостоятельной пандой Катюшей, которая пытается развлекать сама себя.

Мама медвежонка отказалась играть, поэтому теперь малышке-панде приходится самостоятельно устраивать свой досуг. Вопреки стараниям Диндин, Катюша никак не успокаивается. Зверек носится по вольеру и исследует деревянные конструкции.

— Катюша зовет маму играть, но у Диндин другие планы, — следует из подписи к публикации.

1 апреля Светлана Акулова поделилась кадрами с готовящейся отправиться спать пандой Катюшей. На видео медвежонок пытается занять самую удобную для сна позу. В качестве кровати панда выбрала деревянное сооружение в вольере, на вершине которого и планирует отдохнуть.

Также гендиректор зоосада опубликовала ролик, на котором малышка-панда Катюша пытается справиться с кусочком моркови своей мамы. На видео медвежонок сидит в кучке бамбука и с особым усердием пытается «побороть» морковь. Для этого Катюша меняет позы и углы укуса твердого овоща.