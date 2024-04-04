В Москве в ночь на пятницу прогнозируется образование гололедицы. Столбики термометров опустятся до ниже нуля, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы.

В столичном комплексе обратились к пешеходам с просьбой быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов попросили строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Синоптик Шувалов: в начале апреля весна в Москве ускорится

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что Центральную Россию прорвался холодный атмосферный фронт циклона «Патриция», сопровождаемый усилением ветра в порывах до штормовых 16-21 м/с.

В Санкт-Петербурге днем 3 апреля температура воздуха опустилась ниже нуля градусов.

По словам специалиста центра «Фобос», синоптика Михаила Леуса, город из аномально теплой погоды вернулся обратно в зиму.