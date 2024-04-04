В Москве спрогнозировали существенное потепление

В Москве прогнозируется существенное потепление к концу текущей недели. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По данным синоптика, погода останется облачной, ожидаются небольшие дожди.

«Потеплеет существенно в Москве в конце этой недели, но погода будет довольно облачная, с небольшими локальными дождями», — рассказал он.

Леус сообщил, что в четверг, 4 апреля, в столице ожидается до плюс 5-7 градусов. В Подмосковье ожидается от 3 до 8 градусов тепла. Он добавил, что в некоторых отдельных районах может пойти мокрый снег.

Ранее москвичам предсказали начало сезона комаров. Сезон комаров может стартовать в мае, если в столице будет держаться теплая погода.