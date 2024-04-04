Москвичам пообещали мокрый снег

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на территории московского региона в четверг и пятницу ожидаются заморозки. При этом могут пройти кратковременные дожди, переходящие в мокрый снег. Температура воздуха не поднимется выше +8 градусов.

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«Сегодня погода в столице будет формироваться под влиянием тыловой части циклона, центр которого в середине дня уйдет на запад Коми. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах переходящие в мокрый снег», - написал синоптик в своем Telegram-канале.

Леус добавил, что ветры северных румбов будут поставлять к берегам Москвы-реки новые порции холодного воздуха. Как указано на портале «Метеовести», в четверг в Москве ожидается от +5 до +7 градусов, по области – от +3 до +8 градусов. При этом ветер будет северо-западный со скоростью 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба, что около нормы. В пятницу в регионе осадков не ожидается, ночью и утром будут заморозки, а днем температура воздуха поднимется до +8 градусов.