Собянин: Городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды

В результате непогоды в столице 17 человек пострадали, двое из них погибли. Об этом в среду, 3 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, специалистами были своевременно предприняты все меры оповещения о надвигающейся непогоде.

— Но, к сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли. Мои соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На данный час городские службы в оперативном режиме принимают все меры по устранению последствий, — говорится в сообщении.

Также Собянин в своем Telegram-канале отметил, что скорость ветра в городе достигала 21 метра в секунду.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на формирование погодных условий в Москве и области большое влияние оказал холодный атмосферный фронт циклона «Патриция».

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о переменчивой погоде и грозах на этой неделе. Она также рассказала о предстоящих заморозках.