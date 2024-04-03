Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в среду, 3 апреля, опубликовала видео, на котором панда Катюша пытается понять, куда пропали все посетители зоосада.

На кадрах китайский медвежонок напористо смотрит в объектив, когда его снимают в экспозиционном вольере. Кажется, Катюше не хватает внимания гостей.

— Эй! Где вы? Где вы все? — следует из подписи к публикации.

Московский зоопарк 3 апреля принял решение закрыться пораньше из-за сильного ветра, который обрушился на столичный регион.

1 апреля Светлана Акулова поделилась кадрами с готовящейся отправиться спать пандой Катюшей. На видео медвежонок пытается занять самую удобную для сна позу. В качестве кровати панда выбрала деревянное сооружение в вольере, на вершине которого и планирует отдохнуть.

Также гендиректор зоосада опубликовала ролик, на котором малышка-панда Катюша пытается справиться с кусочком моркови своей мамы. На видео медвежонок сидит в кучке бамбука и с особым усердием пытается «побороть» морковь. Для этого Катюша меняет позы и углы укуса твердого овоща.