Синоптик рассказал, когда в Москве стихнет штормовой ветер

В Центральную Россию прорвался холодный атмосферный фронт циклона «Патриция», сопровождаемый усилением ветра в порывах до штормовых 16-21 м/с, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его данным, штормовой ветер до 17-22 м/с «зацепит» сегодня Брянскую, Калужскую, Орловскую, Московскую, Тульскую, Владимирскую, Ивановскую, Ярославскую и Костромскую области, а также Среднее Поволжье.

Синоптик уточнил, что в столице штормовой ветер, превышающий 15 м/с, сохранится до 21 часа, после чего начнет постепенно стихать и к утру станет умеренным.

В настоящее время в Москве фиксируются случаи падения деревьев, светофоров, кровли крыш и других предметов с высокой парусностью, констатировал Тишковец.

Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», отметил, что плохая погода затронула не только столичный регион: «начинает замерзать» Санкт-Петербург. Он добавил, что температура снизилась до 0° и продолжает падать.

На ВДНХ остановили колесо обозрения

Ранее столичный главк МЧС сообщил, что в Москве объявлено штормовое предупреждение. В ведомстве порекомендовали водителям соблюдать скоростной режим, избегать обгонов, перестроений, опережений.