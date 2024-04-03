Лисы начали выводить потомство в Москве, детеныши уже были замечены в районе Воронцовского парка на юго-западе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

«Лисы в Москве уже начали активно выводить потомство. Первые такие случаи департамент природопользования уже зафиксировал на юго-западе города в районе Воронцовского парка. Животные только родились, но уже к маю лисята станут более самостоятельными, начнут изучать окружающую местность, разбредаться и могут попасться на глаза москвичам», – рассказал Бурмистров.

Он подчеркнул, что подходить к лисам не стоит, лучше наблюдать за дикими животными издалека.