Новая Третьяковка закрыта из-за штормового ветра

Новая Третьяковка недоступна для посещения после закрытия парка "Музеон" из-за штормового ветра. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В сообщении указано, что из-за погодных условий вход в парк "Музеон" закрыт до конца дня. Граждане могут сдать приобретенные билеты на посещение Новой Третьяковки или воспользоваться ими в течение семи дней.

Более того, в связи с плохой погодой колесо обозрения "Солнце Москвы" временно остановило работу. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе колеса обозрения.

Там добавили, что в целях безопасности при ветре более 15 метров в секунду прокаты на аттракционе приостанавливаются.

Ранее сообщалось, что в столице из-за непогоды закрыли Московский зоопарк. Дальнейшее решение о работе учреждения сотрудники будут принимать исходя из погодных условий. Кроме того, столичный департамент торговли и услуг призвал кафе и рестораны закрыть летние веранды. Заведениям общепита также рекомендовали укрепить конструкции и закрыть зонты.

До 23:00 среды, 3 апреля, в столице будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за ветра, чьи порывы могут достигать 21 метра в секунду. В Подмосковье предупреждение будет действовать до 01:00 4 апреля, о грозе – до 21:00 3 апреля, уточнили в Гидрометцентре.