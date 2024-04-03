Городские службы ликвидируют последствия сильного ветра

Из-за сильного ветра закрыт Московский зоопарк, остановил свою работу аттракцион "Колесо обозрения". А столичные коммунальные службы начали убирать город от последствий сильного ветра.

"Оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции, - сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

В социальных сетях жители делятся изображениями последствий разгула стихии: перевернутые лавочки, раскиданный мусор, сорванные листы железа с крыш и балконов.

Сильный ветер, по прогнозам метеорологов, сохранится до конца дня. Как отмечает метеоролог Евгений Тишковец, ориентировочно к 21:00 порывы ветра станут тише.

Москвичам рекомендовали не выходить на улицу, находясь вне дома не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Кстати, если Вы стали свидетелем падения дерева или повреждения конструкций стихией, сообщите в Единый диспетчерский центр ЖКХ Москвы : +7 (495) 539-53-53.