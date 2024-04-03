Сотрудники ВДНХ временно приостановили работу колеса обозрения «Солнце Москвы» из-за непогоды. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу площадки.

В пресс-службе пояснили, что согласно инструкции, при ветре более 15 метров в секунду прокаты на аттракционе приостанавливаются.

Также из-за штормового предупреждения и ветра временно был закрыт для посетителей Московский зоопарк.

Журналисты заметили, что в столичном регионе из-за сильного ветра деревья падают на припаркованные автомобили. В частности, на юго-западе Москвы ствол придавил иномарку. Еще одно дерево упало на крышу автомобиля в Люберцах.

Кроме того, на юго-востоке Москвы на стройке погиб рабочий: на него упало сорванное ветром ограждение.

Поваленные деревья и "убежавший туалет": последствия сильного ветра в Москве

Ранее синоптик Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», сообщил, что во второй половине дня прогнозируется штормовой ветер юго-западных румбов — в порывах до 20 метров в секунду.