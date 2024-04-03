«Кажутся игрушечными»: Московский зоопарк показал мини-антилоп дикдиков

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в среду, 3 апреля, поделилась видео с маленькими антилопами дикдиками и рассказала несколько фактов об этих животных.

Дикдики отличаются необычным внешним видом. У них большие глаза, острые рожки и вытянутые носы.

— Из-за своей миниатюрности они кажутся игрушечными: высота взрослой особи составляет около 40 сантиметров, а в длину дикдики чуть больше полуметра, — рассказала Акулова.

Эти мини-антилопы живут в жарком и засушливом климате, поэтому их забавный носик состоит из большого числа сосудов, охлаждающих кровь. В Московском зоопарке на текущий момент живет два дикдика — восьмилетняя Анна и ее трехлетняя дочка Лилит, следует из публикации.

Пресс-служба Московского зоопарка в феврале поделилась кадрами с участием муравьеда Диего и рассказала необычный факт о его габаритах. Диего кажется большим, только если видеть его сбоку, однако, посмотрев на муравьеда спереди, можно заметить, что он не толще столба.

Столичный зоосад также поделился с подписчиками информацией о проживающих в зоосаде бинтуронгах и рассказала, кто они такие.