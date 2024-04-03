Московским рестораторам рекомендовали закрыть летние веранды

Из-за сильного ветра предприятиям общественного питания в столице рекомендуется закрыть летние веранды, сообщается в Telegram-канале департамента торговли и услуг Москвы.

«От лица столичного департамента торговли и услуг в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации, укрепить все конструкции и закрыть зонты», – говорится в сообщении.

В столице из-за сильного ветра до 23:00 3 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности.