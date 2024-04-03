Энергетики Подмосковья усилили работу из-за сильного ветра

Энергетические компании, работающие в Московской области, перешли на повышенный режим готовности в связи с сильным ветром, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства энергетики региона.

"В связи с ухудшением погодных условий в АО "Мособлэнерго" с 12:00 часов 3 апреля вводится режим повышенной готовности", - сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что на дежурство в компании привлечены более 330 бригад, в которых задействованы почти 1,3 тыс. работников, 570 единиц техники, в том числе передвижные дизельные подстанции.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил ТАСС, что резкое понижение температуры до плюс 5-8 градусов, а также штормовой ветер до 20 м/с ожидаются в столице во второй половине дня.