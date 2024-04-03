Куча сурикатов из Московского зоопарка резвятся на улице

С приходом весны сурикатов из Московского зоопарка выпустили в уличный вольер. Видео с резвящимися животными показала в своем Telegram-канале генеральный директор столичного зверинца Светлана Акулова.

На кадрах можно заметить, как грызуны стремительно выскакивают из норы и разбегаются по всему вольеру. Сурикаты осматривают каждый уголок своих владений: холмы, тоннели и пеньки. Порой они останавливаются и встают в характерную для них позу.

Сурикаты выпущены в уличный вольер! В зоопарк приходит весна, — написала Акулова.

Ранее появилось видео полюбившейся многим россиянам панды Катюши из Московского зоопарка, грызущей большой кусок маминой морковки. Медвежонок растерянно крутит овощ во рту, но не сдается. Пока Катюша не может полноценно есть морковь и лишь покусывает.

В столичном зоопарке также обитает манул Тимофей, который продолжает сбрасывать вес, набранный во время зимовки. Дикий кот уже похудел больше чем на четыре килограмма. Это удается ему благодаря активным прогулкам по вольеру, где с приходом весны растаяли дорожки.

Тимофей начал «зажировку» еще осенью, тогда он стал больше есть и постепенно набирать вес, достигнув около семи килограммов. Такое поведение является типичным для манулов, живущих в условиях крайне суровой зимы.