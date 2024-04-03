В Москве побит еще один рекорд тепла

В Москве побит суточный рекорд температуры, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Во вторник, 2 апреля, воздух в столице прогрелся до отметки в 23,2 градуса Цельсия. Синоптик заявил, что прежний рекорд был установлен 2 апреля 1951 года. Тогда среднесуточная температура составила плюс 17,4 градуса.

Во всей России 2 апреля было установлено 66 температурных рекордов. Теплее всего оказалось в Крыму — столбики термометров показали там плюс 31 градус Цельсия.

Ранее синоптики Росгидрометцентра предупредили москвичей о похолодании, которое придет на смену рекордной жаре. Ночью на пятницу, 5 апреля, похолодает до минус 3 — плюс 2 градусов. Днем в этот день температура составит 3-8 градусов. В субботу, 6 апреля, ночью похолодает до минус 4 — плюс 1 градуса. Днем ожидается 6-11 градусов. К концу недели синоптики также предсказали осадки в снежной фазе, а также возможное образование гололедицы.