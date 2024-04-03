Московскую канатную дорогу закроют на техническое обслуживание

Московскую канатную дорогу в Лужниках закроют для перевозки пассажиров, ограничения будут действовать 8-18 апреля. Об этом сообщила пресс-служба спорткомплекса «Воробьевы горы».

«Временное закрытие необходимо для проведения планового полугодового технического осмотра», — отмечается в заявлении.

Специалисты проведут работы для поддержания работоспособности дороги в процессе эксплуатации. В частности, в ходе ТО проверят и смажут все роликовые балансиры, заменят масла, кроме того, запланирована протяжка болтовых соединений. Между тем парки и сады Санкт-Петербурга закрыли на ежегодную просушку, горожан призвали воздержаться от прогулок на этих территориях в течение месяца, пишет RT.