Новый рыбный рынок посетило более полумиллиона человек

Рыбный рынок «Москва — на волне» открыли в октябре 2023 года. Большое разнообразие видов рыбы и морепродуктов, а также насыщенная событийная программа сделали его местом притяжения горожан.

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«За четыре месяца рынок посетили больше полумиллиона горожан и туристов. Они приобрели 350 тонн весовой продукции», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Самыми популярными товарами рынка стали слабосоленая сельдь, ее продали около 13 тонн. Также популярностью горожан пользуются крабы. Их купили более 8,6 тонн. Около шести тонн живого карпа и 3,5 тонны кеты было куплено с октября 2023 года.

В ассортименте рынка имеется более 500 видов рыбы и морепродуктов, привезенных из 13 морей и трех океанов. На прилавках можно найти товары из 17 регионов России. Любую охлажденную рыбу и морепродукты можно бесплатно приготовить на открытой кухне, расположенной на первом этаже.

«На рынке работает четыре зоны с кафе и ресторанами. Блюда в них попробовали уже почти 70 тысяч человек. Порядка двух тысяч юных посетителей приняли участие в мастер-классах. Под руководством профессиональных поваров они научились готовить даже достаточно сложные угощения», — отметила Наталья Сергунина.

Городской рыбный рынок стал одной из фестивальных площадок. На сегодняшний день на нем прошло около 250 уроков, 20 кулинарных состязаний, концерты 70 музыкальных коллективов и множество других событий.