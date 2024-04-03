В Москве открылся сезон проката электросамокатов: чем он будет отличен от прошлого

Не успели до конца просохнуть после зимы дороги, как по улицам города понеслись любители скорости на самокатах, моноколесах и прочих средствах индивидуальной мобильности (СИМ). И снова, как и прошлым летом, пешеходы волнуются: будет ли что-то сделано для их безопасности? Как показывает практика, вероятность столкновения с СИМ у них очень высока, а травмы бывают похлеще, чем при падении на льду. Чего же ожидать москвичам от открытия нового сезона СИМ?

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В полку прибыло

Этой весной на улицы Москвы выставили 60 тысяч электросамокатов и три тысячи электровелосипедов. Как сообщают в департаменте транспорта Москвы, в ближайшие три года электровелосипедов станет больше на 9 тысяч. Ближе к середине апреля появится еще 8 тысяч прокатных механических великов. Велодорожек станет тоже больше - сейчас их общая длина 522 км, добавится еще 89 км. Все они будут временными, расположенными по краю проезжей части.

Стоп для парков

Пока СИМы зимой отдыхали, департамент транспорта совместно с Центром организации дорожного движения и кикшеринговыми компаниями анализировали итоги сезона 2023 года, участки повышенной аварийности, жалобы горожан. К имеющимся 250 медленным зонам (данные на конец прошлого года) в этом году решили открыть еще 50 медленных зон, расположенных рядом со станциями МЦК, МЦД, пересадочными узлами. Все они действуют пока только для прокатных СИМ. С помощью отечественного программного оборудования эти самокаты автоматически снижают скорость. Например, от площади Маяковского до Пушкинской площади по Тверской улице ограничения действуют ежедневно с 12.00 до 24.00, максимальная скорость тут 15 км в час. А на Фрунзенской набережной скорость ограничили до 10 км в час.

"Число медленных зон будет расти по запросам москвичей, специально для этого открыли обратную связь с жителями, - рассказала "РГ" руководитель проектов новой мобильности департамента транспорта Москвы Полина Стасюк. - Мы не пошли по пути запретов, считаем более эффективным ограничение скорости. Прошлый год показал, что самокаты стали популярным городским видом транспорта: на них совершено более 64 млн поездок. При этом 85 процентов поездок были не развлечением, самокаты были транспортом, их арендовали, чтобы добраться от метро до дома, работы, парка или торгового центра".

В этом сезоне выросло число мест, полностью закрытых для прокатных СИМ. В прошлом году к таким территориям относились Красная площадь, Никитская и Никольская улицы, Манежная улица, парк "Зарядье". В этом сезоне к ним добавились парки Кусково, Крылатские холмы, сад "Эрмитаж" и прилегающие участки улицы Петровки, Успенского переулка, а также Фуркасовский переулок и улица Малая Лубянка, Сретенский переулок.

Для повышения безопасности в этом году все самокаты кикшеринговой компании Whoosh оснастили большими индивидуальными номерами.

Номера такого размера, уверяют в дептрансе и ЦОДД, может считать обычная городская видеокамера, что упростит поиск нарушителя.

Полезные адреса

Если есть рациональные предложения по регулированию движения и снижению аварийности с участим СИМ, созданию инфраструктуры, введению новых медленных зон по адресам, обращаться можно на единый портал департамента транспорта Москвы - transport.mos.ru, сайт, открытый Мосгордумой для обратной связи с москвичами по вопросам средств индивидуальной мобильности - СИМ.МОСКВА, написать можно транспортному чат-боту "Александре", на портал mos.ru, а также в социальные сети или операторам кикшеринговых компаний: +7(495) 4143026 (whoosh), +7 (800) 775 45 16 (горячая линия Яндекс GO), в компании "Юрент" поддержка работает через чат-бот.

Статистика

Количество ДТП с самокатами в России за год выросло втрое. С января по сентябрь 2023 года в России зарегистрировали 2647 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это на 215,9% больше, чем за тот же период 2022 года, сообщалось в обзоре аварийности от Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД.

По данным МВД, за первые 9 месяцев года в ДТП с участием СИМ погиб 31 человек. Это более чем в полтора раза (на 63,2%) превышает аналогичный показатель прошлого года. Среди погибших - трое несовершеннолетних младше 16 лет. Еще 2723 человека, в том числе 919 детей младше шестнадцати, получили травмы. Количество пострадавших за год выросло на 213%. Больше всего таких аварий произошло в Москве - 665 случаев. По количеству смертельных ДТП с СИМ лидирует Петербург: четверо погибших. В Москве - двое погибших.

Нарушителей ждут штрафы. Езда вдвоем на электросамокате, езда по проезжей части и обгоняя автомобили - 800 рублей. За более тяжкие нарушения, причинение вреда легкой тяжести придется заплатить от 1000 до 1500 рублей. Фото: Дептранс Москвы