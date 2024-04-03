В столице под открытым небом откроется 23 бассейна

В соцсетях, как и прошлым летом, снова пошли шутки про город-курорт Москву - так пользователи реагируют на новости о том, что в столице летом откроют 23 бассейна под открытым небом со всей пляжной инфраструктурой - от лежаков с зонтиками до кафе с коктейлями.

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Фестиваль воды

Впрочем, мэр Сергей Собянин, говоря в своем блоге про развитие Москвы как города-курорта, вполне серьезен - огромному мегаполису с большим числом местных жителей и туристов современная инфраструктура для отдыха остро необходима. А востребованность бассейнов подтвердил прошлый год. "Главной новинкой минувшего лета стало открытие сразу 15 летних бассейнов - на Северном речном вокзале, "Острове Мечты", в Лужниках, городских парках и на фестивальных площадках, - пишет градоначальник. - Летние бассейны сразу же полюбились москвичам - за неполный сезон их посетили более 560 тыс. человек. Поэтому проект "Лето в парках" будет не только продолжен, но и значительно расширен. В этом году в общей сложности планируем открыть 23 комфортабельные пляжные зоны".

Расположение пляжных зон такое, что доехать, а то и дойти пешком до ближайшего бассейна большинство москвичей смогут не больше чем за час. К примеру, восемь зон отдыха откроется в городских парках. К пяти уже действующим добавятся площадки в Измайловском парке, парке "Дубки" и Парке им. Юрия Лужкова. В каждой пляжной зоне заработает по одному или несколько бассейнов со всем необходимым: шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодевания, душевыми, кафе, медицинскими постами, спасательными вышками и площадками для мероприятий.

Серьезно расширится и опыт открытия бассейнов на фестивальных площадках "Московских сезонов". В прошлом году в качестве эксперимента два бассейна работало на пересечении улиц Молодцова и Сухонской в Северо-Восточном округе и улице Вешняковской в Восточном. Эксперимент оказался удачным, так что теперь к этим площадкам добавятся еще девять - полный перечень смотрите в нашей инфографике. Искупаться неподалеку от дома смогут, например, жители Некрасовки, Теплого Стана, Зеленограда и других отдаленных районов.

Внешне эти площадки напоминают территорию у какого-нибудь хорошего отеля в Турции или Египте - голубая вода, лежаки с зонтиками, загорающая публика. Только лететь никуда не надо.

Бассейн на вокзале

Конечно, никуда не денутся и уже успевшие стать популярными открытые зоны отдыха. Например, на Северном речном вокзале и в Нагатинской пойме рядом с "Островом Мечты". Речной вокзал в принципе стал не только транспортным объектом, но и зоной отдыха. В прошлом году там работало четыре бассейна, в которых температура воды не опускается ниже 26 градусов. В распоряжении отдыхающих не только базовый набор сервисов, но и летняя кухня с фитобаром, а также ресторан "Речной". Детям можно взять надувные игрушки и нарукавники. Вмещает эта площадка с живописным видом на Химкинское водохранилище 900 человек одновременно.

А пляжный клуб Dream Beach Club рядом с парком "Остров Мечты" вообще называют крупнейшим в стране. Он может принять сразу 2,5 тыс. гостей. В их распоряжении пять бассейнов с подогревом (температура воды 29-32 С). Среди них и самый большой в России открытый бассейн площадью 1,7 тыс. кв. м с переменной глубиной от 1,2 до 1,7 метра. А еще детский бассейн с горками, лабиринтами, водяными пушками и пистолетами и волновой бассейн, где создается искусственная волна. Вокруг располагается целый город развлечений - там проводятся бесплатные спортивные тренировки, водные и пляжные игры, детские мастер-классы.

Распахнет свои двери и открытый плавательный комплекс в Лужниках, который работает уже 10 лет. Тут два подогреваемых бассейна, причем один олимпийской длины - 50 метров. К открытию нового сезона рядом с еще одним, пляжным 20-метровым бассейном планируется установить детский надувной бассейн с горками, а также увеличить количество шезлонгов, говорит мэр.

Кстати

Что почем

Цены на отдых в бассейнах пока не называются, но обычно они разнятся от места к месту. Например, на площадке "Московских сезонов" в Вешняках в прошлом году входной билет для взрослого стоил 650 рублей, а для детей до 12 лет - 300 рублей. А вот в Dream Beach Club билет в будни обходился в 2,5 тыс., в выходной - 3 тыс.