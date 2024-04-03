В Москве просыпаются жабы, гадюки и жужелицы

После зимы в столичном регионе выходят из анабиоза представители местной фауны — насекомые, амфибии и рептилии, сообщает АГН «Москва».

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Так, в городе уже появились мухи, жужелицы, многоцветницы черно-желтые, крапивницы, лимонницы, божьи коровки и пауки-волки. Вместе с ними из анабиоза выходят тритоны, жабы и лягушки, которых уже замечали возле подмосковных водоемов.

Из-за мартовского потепления брачный период у амфибий в этом году может начаться раньше срока. В это время их лучше не тревожить: стадия размножения очень важна для их выживаемости. К тому же в Московской области обитает четыре вида охраняемых законом краснокнижных земноводных: гребенчатый тритон, краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница и зеленая жаба.

Москвичей и жителей области просят быть внимательными и по другой причине: весной активизируются змеи. Они уже проснулись в Подмосковье, а значит, в течение одного-двух дней появятся и в Москве.

В городе обитают уж обыкновенный, гадюка обыкновенная, медянка обыкновенная и веретеница колхидская. Среди них ядовиты только гадюки. К ним надо относиться с осторожностью, но при этом помнить: змеи нападают, только когда чувствуют опасность. Кроме того, не стоит путать гадюк с ужами: у последних на голове есть желтые или оранжевые пятна.

В любом случае на прогулках по природным территориям следует соблюдать предосторожности: надевать сапоги с высокими голенищами или широкие плотные брюки, раздвигать палкой плотную растительность и стараться ходить шумно, чтобы вспугнуть рептилий и дать им уползти. В случае укуса гадюки надо срочно обращаться за медицинской помощью.