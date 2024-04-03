В Москве в ближайшие часы ухудшится погода

Резкое усиление ветра ожидают в столице ближе к обеду 3 апреля.

Как сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы, в ближайшие часы и до 21:00 в столице ожидается усиление ветра с порывами до 16-21 м/с.

"Усиление ветра, а также возможные в вечерние часы осадки связаны с переменой погоды. На смену антициклона придет холодный циклон, он принесет дожди и понижение температуры, - рассказала "РГ" главный специалист ИА "Метеоновости" Татьяна Позднякова. - В среду будет не так тепло, как накануне. А с четверга резко похолодает, в ночные часы возможны заморозки. Лишь в воскресенье вернется тепло и простоит до середины будущей недели".

Москвичей попросили быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.