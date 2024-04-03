Названы самые комфортные районы Москвы для работы на удаленке

За последние три года в России количество вакансий, в которых предлагается удаленный формат работы, выросло на 68 процентов. Аналитики Яндекс Недвижимости и hh.ru собрали самые комфортные районы Москвы для «удаленщиков».

© Вечерняя Москва

Согласно данным исследования, за последние три года количество гибридных вакансий в Москве увеличилось на 443 процента, в то время как количество удаленных — на 53 процента. Тенденция к увеличению онлайн-мест влияет и на то, как развивается городская инфраструктура. За последние годы во многих городах и их районах появилось большое количество локаций и жилых комплексов, которые подходят для людей, ведущих не офисный образ жизни. В их списках находятся парки, велопарковки, а также кофейни, антикафе и фитнес-клубы.

Так, на первом месте в списке оказался Пресненский район, где находится более 1,8 тысячи объектов для комфортной жизни и удаленной работы. Также аналитики выделяют Тверской район, где находится 170 спортивных площадок, 304 велопарковки, а также 583 кафе и ресторана. Для поддержания физической активности в районе находятся 42 фитнес-клуба, 19 студий йоги, 17 парков, а также шесть прокатов велосипедов и пять фудмоллов.

Тройку лидеров замыкает Басманный район столицы — его жителям доступны 260 спортплощадок, 428 ресторанов и кафе и множество других объектов инфраструктуры. В свою очередь меньше всего мест для отдыха и работы на удаленке оказалось в Молжаниновском и Восточном районах.

Также аналитики отмечают, что более половины россиян, которые перешли на удаленный формат работы, стали чувствовать себя лучше из-за отсутствия необходимости ездить в офис каждый день.