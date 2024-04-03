Москвичам рассказали, когда ждать первых комаров

Комары появятся в столице, когда температура воздуха станет оптимальной для их размножения, то есть при плюс 25-29 градусах.

"О массовом появлении комаров на природных территориях Москвы говорить еще рано. Оптимальная температура окружающей среды для размножения комаров - 25-29 градусов. Также им необходима тёплая стоячая вода, где развиваются личинки", - сообщил РИА Новости начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин.

Два дня подряд, в понедельник и вторник, температура воздуха в столице била суточные рекорды. В первые дни апреля столбик термометра поднялся выше 20-градусной отметки.

Ранее "СП" писала, что первые клещи появились на природных территориях Москвы из-за теплой погоды.